Орсер — о возможной отмене финала Гран-при: особенно жаль юниоров

Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер прокомментировал информацию об отмене финала Гран-при в Японии.

«Я не получал информации об отмене, но я не удивлен, что так оно и будет. Мне очень жаль спортсменов, особенно юниоров», — цитирует Орсера РИА Новости.

Напомним, что японские СМИ сообщают об отмене финала Гран-при из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции. Турнир должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

В финал Гран-при впервые в истории квалифицировались сразу пять российских фигуристок. Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Майя Хромых должны были принять участие в женских соревнованиях на турнире в Японии.

Ранее глава ФФККР прокомментировал возможное проведение финала Гран-при в Сочи.