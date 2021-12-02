Глава ФФККР прокомментировал возможное проведение финала Гран-при в Сочи

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию об отмене финала Гран-при в Японии.
Глава ФФККР прокомментировал возможное проведение финала Гран-при в Сочи
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Вариант с переносом в Сочи не рассматриваем, ведь до финала Гран-при осталось несколько дней», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Напомним, что ранее появилась информация об отмене финала Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

Организаторы турнира официально не подтвердили эту информацию. При этом Япония 30 ноября закрыла границу для иностранцев.

Ранее сообщалось, что ISU не получал информации об отмене финала Гран-при.

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