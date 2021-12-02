Почётный глава ФФККР прокомментировал информацию об отмене финала Гран-при

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал информацию об отмене финала Гран-при в Японии.

«Насколько я знаю, вариант переноса финала Гран-при в Россию даже не рассматривался. Но, по моему личному мнению, резервное место проведения турнира хорошо было бы предусмотреть, но заранее», — цитирует Писеева РИА Новости.

Он также добавил, что для него эта новость является неприятной, потому что спортсмены потратили много сил, участвуя на этапах Гран-при.

Напомним, что ранее появилась информация об отмене финала Гран-при, который должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Организаторы турнира официально не подтверждали эту информацию.

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