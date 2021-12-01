Российский хоккеист Мухамадуллин подписал контракт с «Нью-Джерси»

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Хоккеист «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».
Российский хоккеист Мухамадуллин подписал контракт с «Нью-Джерси»
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Как сообщает пресс-служба «Нью-Джерси», контракт с защитником подписан на три года. При этом нынешний сезон россиянин проведёт в своём клубе на правах аренды.

Мухамадуллин является воспитанником школы «Салавата Юлаева». В этом сезоне 19-летний хоккеист провёл 34 матча за уфимский клуб, забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин занимает второе место в списке претендентов на «Харт Трофи».

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