Российский хоккеист Мухамадуллин подписал контракт с «Нью-Джерси»

Хоккеист «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает пресс-служба «Нью-Джерси», контракт с защитником подписан на три года. При этом нынешний сезон россиянин проведёт в своём клубе на правах аренды.

Мухамадуллин является воспитанником школы «Салавата Юлаева». В этом сезоне 19-летний хоккеист провёл 34 матча за уфимский клуб, забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Овечкин занимает второе место в списке претендентов на «Харт Трофи».