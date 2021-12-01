Роспотребнадзор увеличил квоту болельщиков на спортивных мероприятиях Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург достиг договорённости с Роспотребнадзором об увеличении допустимого количества зрителей на трибунах во время спортивных мероприятий в городе.

«Санкт-Петербург согласовал 50%-ную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в декабре. Матчи КХЛ и ВХЛ смогут посмотреть вживую ещё больше людей! Это также относится к играм футбольного «Зенита» на «Газпром Арене», матчам волейбольного и баскетбольного «Зенита» на «Сибур Арене», чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам АСА 113, «Финалу четырёх» Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия состоятся в декабре с 50%-ной заполняемостью площадок. Сохраняются все действующие ограничения: на спортивные арены допускаются лишь те зрители, которые имеют QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание», — написал в своём Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

С сентября 2021 года из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса заполнять спортивные площадки в Петербурге разрешалось максимум на 30%.

Ранее сообщалось, что РПЛ и РФС договорились с мэрией и Роспотребнадзором об увеличении зрительской квоты в Москве.