РПЛ и РФС договорились с мэрией и Роспотребнадзором об увеличении зрительской квоты в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги. Главное требование для посещения матчей — наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или же перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для всех работников, задействованных в проведении мероприятия.
«РПЛ и Российский футбольный союз благодарят мэрию Москвы и Роспотребнадзор за тесное сотрудничество, которое позволило увеличить количество зрителей на матчах, и ждут болельщиков на ближайших играх», — гласит сообщение.
Ранее разрешённая вместимость на играх в столице составляла не более 30%.
Ранее «Спартак» сообщил об увеличении квоты допуска зрителей до 70% на матчах в Москве.