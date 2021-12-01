РПЛ и РФС договорились с мэрией и Роспотребнадзором об увеличении зрительской квоты в Москве

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Московские футбольные клубы «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА получили разрешение от Роспотребнадзора и городских властей на допуск не более 70% зрителей от вместимости стадионов на домашние матчи в декабре.
РПЛ и РФС договорились с мэрией и Роспотребнадзором об увеличении зрительской квоты в Москве
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал Российской премьер-лиги. Главное требование для посещения матчей — наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или же перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для всех работников, задействованных в проведении мероприятия.

«РПЛ и Российский футбольный союз благодарят мэрию Москвы и Роспотребнадзор за тесное сотрудничество, которое позволило увеличить количество зрителей на матчах, и ждут болельщиков на ближайших играх», — гласит сообщение.

Ранее разрешённая вместимость на играх в столице составляла не более 30%.

Ранее «Спартак» сообщил об увеличении квоты допуска зрителей до 70% на матчах в Москве.

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