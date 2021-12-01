Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU, Бабиков — 14-й

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Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен завоевал золото в суперспринте на втором этапе Кубка IBU в Шушене.
Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU, Бабиков — 14-й
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Он финишировал за 20 минут 1,7 секунды.

Второе место занял его соотечественник Эрленд Бьонтегорд (+2,2). Тройку лучших замкнул немец Юстус Штрелов (+16,5). 

Россиянин Антон Бабиков пришёл к финишу шестым, допустив шесть промахов (+50,4). 

Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов пропустили старт из-за проблем со здоровьем.

Ранее Кристина Резцова рассказала о самоподготовке к этапам Кубка мира по биатлону.

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