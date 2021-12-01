Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU, Бабиков — 14-й

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен завоевал золото в суперспринте на втором этапе Кубка IBU в Шушене.

© Maxim Thore/Keystone Press Agency

globallookpress.com

Он финишировал за 20 минут 1,7 секунды. Второе место занял его соотечественник Эрленд Бьонтегорд (+2,2). Тройку лучших замкнул немец Юстус Штрелов (+16,5). Россиянин Антон Бабиков пришёл к финишу шестым, допустив шесть промахов (+50,4). Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов пропустили старт из-за проблем со здоровьем. Ранее Кристина Резцова рассказала о самоподготовке к этапам Кубка мира по биатлону.