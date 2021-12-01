Норвежец Андерсен выиграл суперспринт на этапе Кубка IBU, Бабиков — 14-й
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Он финишировал за 20 минут 1,7 секунды.
Второе место занял его соотечественник Эрленд Бьонтегорд (+2,2). Тройку лучших замкнул немец Юстус Штрелов (+16,5).
Россиянин Антон Бабиков пришёл к финишу шестым, допустив шесть промахов (+50,4).
Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов пропустили старт из-за проблем со здоровьем.
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