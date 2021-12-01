Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» сделать камбэк и обыграть «Тампу»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» сделать камбэк и обыграть «Тампу»
  • AFP

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» завершилась со счётом 4:3 по буллитам в пользу хозяев.

В первом периоде гости вели со счётом 3:0. Благодаря шайбам Райана О’Райлли, Логана Брауна и Ивана Барбашёва игру удалось перевести в серию штрафных бросков, где победу праздновали хозяева льда.

На счету у российского хоккеиста Барбашёва 14 (8 + 6) очков в 22 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Ранее «Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4.

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