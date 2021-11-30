«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Венецию» в Серии А

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«Аталанта» переиграла с крупным счётом «Венецию» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Венецию» в Серии А
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Игра, которая прошла во вторник в Бергамо, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Аталанты».

Хет-трик оформил Марио Пашалич (на седьмой, 12-й и 67-й минутах). Также мяч забил Тён Копмейнерс (на 57-й минуте).

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 77-й минуте. Россиянин не запомнился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин сыграл несколько минут за «Фиорентину» впервые с 3 октября.

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