«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Венецию» в Серии А
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Игра, которая прошла во вторник в Бергамо, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Аталанты».
Хет-трик оформил Марио Пашалич (на седьмой, 12-й и 67-й минутах). Также мяч забил Тён Копмейнерс (на 57-й минуте).
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 77-й минуте. Россиянин не запомнился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин сыграл несколько минут за «Фиорентину» впервые с 3 октября.