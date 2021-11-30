Сёмин: Рыбус просто пошутил, чтобы разозлить наших

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова защитника железнодорожников Мацея Рыбуса про сборную России.

«Он же просто пошутил, чтобы разозлить наших. Он молодец, всё правильно сделал. Это шутка, не более того. Я его хорошо знаю, он любит шутить. Поэтому я уверен: это просто добрый юмор, ничего плохого в этих словах нет», — цитирует Сёмина Sport24.

Он добавил, что считает Польшу и Россию равными по составу командами, только есть преимущество у россиян в виде родных трибун.

Напомним, что Рыбус в интервью польскому изданию усомнился в классе сборной России. Позже он опроверг свои слова, заявив, что СМИ некорректно перевели его.

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