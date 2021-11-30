Сёмин: Рыбус просто пошутил, чтобы разозлить наших
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- РИА Новости
«Он же просто пошутил, чтобы разозлить наших. Он молодец, всё правильно сделал. Это шутка, не более того. Я его хорошо знаю, он любит шутить. Поэтому я уверен: это просто добрый юмор, ничего плохого в этих словах нет», — цитирует Сёмина Sport24.
Он добавил, что считает Польшу и Россию равными по составу командами, только есть преимущество у россиян в виде родных трибун.
Напомним, что Рыбус в интервью польскому изданию усомнился в классе сборной России. Позже он опроверг свои слова, заявив, что СМИ некорректно перевели его.
Ранее сообщалось, что ЦСКА покроет расходы задержанных болельщиков после матча с «Зенитом».