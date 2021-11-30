Сёмин: Рыбус просто пошутил, чтобы разозлить наших

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова защитника железнодорожников Мацея Рыбуса про сборную России.
Сёмин: Рыбус просто пошутил, чтобы разозлить наших
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Он же просто пошутил, чтобы разозлить наших. Он молодец, всё правильно сделал. Это шутка, не более того. Я его хорошо знаю, он любит шутить. Поэтому я уверен: это просто добрый юмор, ничего плохого в этих словах нет», — цитирует Сёмина Sport24.

Он добавил, что считает Польшу и Россию равными по составу командами, только есть преимущество у россиян в виде родных трибун.

Напомним, что Рыбус в интервью польскому изданию усомнился в классе сборной России. Позже он опроверг свои слова, заявив, что СМИ некорректно перевели его.

Ранее сообщалось, что ЦСКА покроет расходы задержанных болельщиков после матча с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить