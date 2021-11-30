ЦСКА покроет расходы задержанных болельщиков после матча с «Зенитом»

Сестра фаната московского ЦСКА Юлия рассказала, как прошёл суд над задержанными после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2).

«Признали виновными всех, хотя не было видео, где брат и его товарищ жгут файеры. Есть только стоп-кадр, что они находились на стадионе. Мы будем обжаловать это решение. В ЦСКА нам сказали, что оплатят штрафы и обещают покрыть расходы на адвокатов», — цитирует Юлию «Чемпионат».

Она также рассказала, что на суде присутствовало около 20 фанатов, которым вынесли вердикт за поведение на матче.

Напомним, что после встречи произошло массовое задержание болельщиков за зажигание фраеров.

Ранее сообщалось, что 12 болельщикам запретили посещать игры после матча ЦСКА — «Зенит».