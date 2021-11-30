12 болельщикам запретили посещать игры после матча ЦСКА — «Зенит»
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Им запрещено посещать спортивные соревнования мероприятия в ближайшие два года, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее аналогичное наказание получили ещё пять человек.
Напомним, что после матча в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, было составлены более 50 протоколов.
Ранее сообщалось, что «Торино» может арендовать Миранчука с опцией выкупа.