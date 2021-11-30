12 болельщикам запретили посещать игры после матча ЦСКА — «Зенит»

Савёловский суд Москвы вынес решения по поводу семи болельщиков московского ЦСКА, задержанных после матча 16-го тура Российской премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

Им запрещено посещать спортивные соревнования мероприятия в ближайшие два года, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее аналогичное наказание получили ещё пять человек.

Напомним, что после матча в Москве произошло массовое задержание болельщиков. Более 400 фанатов были доставлены в отделение полиции, было составлены более 50 протоколов.

Ранее сообщалось, что «Торино» может арендовать Миранчука с опцией выкупа.