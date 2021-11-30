Александр Емельяненко назвал клоуном экс-чемпиона Bellator Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко нелестно отозвался о бывшем чемпионе Bellator в среднем весе Александре Шлеменко.

«Шлеменко, как и куча других клоунов, может лишь делать заявления на просторах интернета. На страницах прессы все герои. А когда доходит до реального боя, у него какие-то иные амбиции, поединки. Сразу почему-то начинает съезжать. В носу нужно поковыряться ему, почесаться. Я не буду с ним драться, я его бить буду. В стойке он мне уступает, в партере он вообще бороться не может. Функционально не работает. Время Шлеменко уже в прошлом. Ему делали предложение, РЕН ТВ хотел организовать бой со мной. Он мне предложил согнать вес до 84 кг и драться в этой категории. Но это же нереально, поэтому такого боя не будет. Раньше существовало две весовых категории: до 93 кг и свыше. Бойцы из обеих категорий часто переходили в другой вес. Сейчас же понапридумывали весов, чтобы спасать таких спортсменов, как Шлеменко», — цитирует российского бойца Sport24.

После поражения Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса Шлеменко заявил, что не заинтересован в поединке с Емельяненко.

Ранее Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Сантоса.