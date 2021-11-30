Президент футбольной федерации Польши считает несправедливой критику в адрес Месси

Президент футбольной федерации Польши, а в прошлом экс-футболист «Ювентуса» и «Ромы» Збигнев Бонек высказал своё мнение о результатах «Золотого мяча» — 2021.

«Поздравляю Лионеля Месси. Левандовски был феноменален. Однако я не понимаю, почему на Месси льют столько помоев. Он ведь не сам себя выбрал. Формула присуждения награды изжила себя, её пора менять. А это уже задача для людей из France Football. Но и журналисты тоже молодцы. Сейчас они пишут про то, что награда стала посмешищем. Однако при этом забывают, что это их посмешище, потому что они сами делали выбор», — написал Бонек в Twitter.

34-летний Месси в седьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч». Аргентинец на 33 балла опередил польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Ранее Пеле высказался о «Золотом мяче» Месси.