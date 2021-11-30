Нурмагомедов заявил, что никто и ничто не заставит его возобновить карьеру

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не планирует возобновлять карьеру.

«Что может меня заставить вернуться в октагон? Никто и ничто. Мы планируем завоевать титул в лёгком весе. Имя нового чемпиона — Ислам Махачев. Он завоюет пояс и привезёт его в Дагестан. Я верю в него, верю в его навыки. Он может сделать это. Я и правда верю, что мы привезём домой чемпионский пояс к концу 2022 года», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Махачев проведёт свой следующий бой в ночь на 27 февраля 2022 года против ирано-американского бойца Бенеила Дариуша.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после очередной защиты титула в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов рассказал, где провёл отпуск.