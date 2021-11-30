Матыцин высказался об отмене Универсиады-2021 в Люцерне

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отмену Всемирной зимней универсиады 2021 года в Люцерне (Швейцария).

«Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило организаторов Всемирной зимней универсиады отменить проведение этих крупнейших международных соревнований в Люцерне. Очень жаль, что Универсиада отменена, но здоровье людей, принятие необходимых мер безопасности – гораздо важнее в сложившейся ситуации. Студенческий спорт – неотъемлемая часть развития физической культуры и спорта во всём мире», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.

Он напомнил, что в рамках Универсиады планировалось разыграть 60 комплектов наград. А спортивная программа включала в себя соревнования по десяти видам спорта. К Универсиаде готовились 197 российских спортсменов.

«Уверен, наши спортсмены, которые планировали участвовать в Универсиаде, смогут в дальнейшем проявить своё мастерство на других крупных стартах. Отмена Студенческих игр не повлечёт изменений в подготовке наших спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям текущего спортивного сезона», — добавил он.

Напомним, что соревнования должны были пройти с 11 по 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Универсиада в Люцерне отменена из-за нового штамма коронавируса.