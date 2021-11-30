Матыцин высказался об отмене Универсиады-2021 в Люцерне

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отмену Всемирной зимней универсиады 2021 года в Люцерне (Швейцария).
Матыцин высказался об отмене Универсиады-2021 в Люцерне
  • AP

«Ухудшение эпидемиологической ситуации вынудило организаторов Всемирной зимней универсиады отменить проведение этих крупнейших международных соревнований в Люцерне. Очень жаль, что Универсиада отменена, но здоровье людей, принятие необходимых мер безопасности – гораздо важнее в сложившейся ситуации. Студенческий спорт – неотъемлемая часть развития физической культуры и спорта во всём мире», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.

Он напомнил, что в рамках Универсиады планировалось разыграть 60 комплектов наград. А спортивная программа включала в себя соревнования по десяти видам спорта. К Универсиаде готовились 197 российских спортсменов.

«Уверен, наши спортсмены, которые планировали участвовать в Универсиаде, смогут в дальнейшем проявить своё мастерство на других крупных стартах. Отмена Студенческих игр не повлечёт изменений в подготовке наших спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям текущего спортивного сезона», — добавил он.

Напомним, что соревнования должны были пройти с 11 по 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Универсиада в Люцерне отменена из-за нового штамма коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить