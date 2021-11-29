Япония объявила о закрытии границ, в декабре там пройдёт финал Гран-при

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев начиная с 30 ноября 2021 года.

Таким образом Япония отреагировала на появление нового штамма коронавируса, сообщает Tokyo-sports.

При этом остаётся неизвестна судьба финала Гран-при по фигурному катанию, который должен пройти в Японии с 9 по 12 декабря.

Напомним, что 11 из 24 участников турнира представляют сборную России. Впервые в истории турнира в женских соревнованиях выступят сразу пять российских фигуристок.

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