Чайковская: Валиева подарила нам космос — так кататься невозможно

Короткая ссылка
Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой на Гран-при в Сочи.
Чайковская: Валиева подарила нам космос — так кататься невозможно
  • AP

«Валиева подарила нам космос — так кататься невозможно. Ни единого сбоя, исполнен максимум всего того, что заложено в её программе. Она вошла в программу, была музыкальна, естественна. Смотрела и думала: что-то невозможное она творит, родилась такая звёздочка», — цитирует Чайковскую ТАСС.

Напомним, что российская фигуристка Камила Валиева выиграла Гран-при в Сочи с тремя мировыми рекордами и вышла в финал серии. Впервые в истории турнира в финале Гран-при выступят сразу пять российских фигуристок.

Ранее фигуристка Скопцова прокомментировала скандальные слова своей мамы о дочери Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить