Чайковская: Валиева подарила нам космос — так кататься невозможно

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой на Гран-при в Сочи.

«Валиева подарила нам космос — так кататься невозможно. Ни единого сбоя, исполнен максимум всего того, что заложено в её программе. Она вошла в программу, была музыкальна, естественна. Смотрела и думала: что-то невозможное она творит, родилась такая звёздочка», — цитирует Чайковскую ТАСС.

Напомним, что российская фигуристка Камила Валиева выиграла Гран-при в Сочи с тремя мировыми рекордами и вышла в финал серии. Впервые в истории турнира в финале Гран-при выступят сразу пять российских фигуристок.

Ранее фигуристка Скопцова прокомментировала скандальные слова своей мамы о дочери Тутберидзе.