Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/2022
Отличившись голом в матче с «Каролина Харрикейнз» (4:2), 36-летний россиянин довёл количество заброшенных им шайб до 19 в нынешнем сезоне.
Лидирует в списке снайперов форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — 20 голов. Третью строчку снайперов делят нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер и Эндрю Манджапане из «Калгари Флэймс», у которых по 15 заброшенных шайб.
Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.