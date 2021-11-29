Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/2022

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) нынешнего сезона.

Отличившись голом в матче с «Каролина Харрикейнз» (4:2), 36-летний россиянин довёл количество заброшенных им шайб до 19 в нынешнем сезоне.

Лидирует в списке снайперов форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — 20 голов. Третью строчку снайперов делят нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер и Эндрю Манджапане из «Калгари Флэймс», у которых по 15 заброшенных шайб.

Ранее сообщалось, что шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.

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