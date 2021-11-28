Игонин отметил эффективность «Зенита» в матче с ЦСКА

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат выездной встречи с московским ЦСКА (2:0) в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Играли в гостях с командой, которая знает, как играть против «Зенита». Не скажу, что было легко: три удара, два забитых мяча — КПД феноменальный. Хозяева пытались прессинговать, старались играть активно, однако ударов у них тоже было не так много. Много было опасений ошибиться, правильно было сказано — любой мяч в ворота соперника мог изменить подход к тактике. По судейству вообще вопросов нет. Правильно, что на эту игру назначили самого опытного и авторитетного арбитра, Сергея Карасёва. Не увидел споров и эмоций, которые били через край после его решений. Сомнений в том, что «Зенит» имеет все возможности, чтобы стать чемпионом, у меня и не было. В этом году есть «Динамо», которое прибавляет по ходу сезона на глазах», — цитирует Игонина «Чемпионат».

После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков.

Ранее Березуцкий заявил «Зенит» оказался сильнее в плане реализации голевых моментов.