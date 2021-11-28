Семак заявил, что недоволен качеством игры «Зенита» в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:0).
Семак заявил, что недоволен качеством игры «Зенита» в матче с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson/Keystone Press Agency

«Сложный матч, у обеих команд было мало моментов для взятия ворот. Мы свои моменты реализовали, а армейцы — нет. Тяжёлая победа. Не хватало многих факторов, однако ребята выжимали максимум из себя. Начали мы не очень удачно, не хватало движения, контроля мяча. Армейцы вышли посвежее. Дальше мы сумели выровняться. Во втором тайме у нас появилось больше возможностей для реализации пространства, однако использовали это только в концовке. У соперника были моменты, вопросы есть всегда. Качеством нашей игры я сегодня недоволен. Будем анализировать и двигаться дальше», — сказал Семак после матча.

Ранее сообщалось, что голы Клаудиньо и Мостового принесли «Зениту» победу над ЦСКА в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить