Семак заявил, что недоволен качеством игры «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:0).

«Сложный матч, у обеих команд было мало моментов для взятия ворот. Мы свои моменты реализовали, а армейцы — нет. Тяжёлая победа. Не хватало многих факторов, однако ребята выжимали максимум из себя. Начали мы не очень удачно, не хватало движения, контроля мяча. Армейцы вышли посвежее. Дальше мы сумели выровняться. Во втором тайме у нас появилось больше возможностей для реализации пространства, однако использовали это только в концовке. У соперника были моменты, вопросы есть всегда. Качеством нашей игры я сегодня недоволен. Будем анализировать и двигаться дальше», — сказал Семак после матча.

Ранее сообщалось, что голы Клаудиньо и Мостового принесли «Зениту» победу над ЦСКА в матче РПЛ.