El Crack Deportivo: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Бока Хуниорс»

Петербургский «Зенит» ведёт переговоры о покупке полузащитника аргентинского «Бока Хуниорс» Кристиана Медины.

Об этом сообщает El Crack Deportivo. По информации источника, российский клуб готов заплатить за 19-летнего полузащитника аргентинского клуба €10 млн. Издание утверждает, что «Бока Хуниорс» уже отклонила предложение «Зенита» по футболисту в размере €8 млн. Питерцы хотели приобрести за эту сумму 80 процентов прав на футболиста.

В нынешнем сезоне Медина сыграл в составе «Бока Хуниорс» 34 матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыгрывает ЦСКА после первого тайма матча 16-го тура РПЛ.