«Ак Барс» по буллитам обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» по буллитам обыграл нижнекамский «Нефтехимик».
«Ак Барс» по буллитам обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
  • © ak-bars.ru

Встреча, проходившая на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске, завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).

За хозяев в основное время забрасывали Егор Попов и Тимур Хафизов. В составе гостей отличились Даниил Тарасов и Кирилл Петров. В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Джордана Уэла.

«Ак Барс» идёт на третьем месте на Востоке: 47 очков после 34 матчей. «Нефтехимик» с 35 очками в 33 матчах занимает седьмую позицию.

Ранее сообщалось, что «Спартак» прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ.

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