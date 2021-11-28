«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:1.

В составе красно-белых отличились Александр Хохлачёв (1'), Иван Дроздов (3'), Сергей Широков (5') и Эмиль Петтерссон (53'). Гости ответили только шайбой Станислава Галиева (28').

Таким образом, «Динамо» потерпело первое поражение за семь матчей.

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» крупно проиграл «Сочи» (2:8), хабаровский «Амур» одолел уфимский «Салават Юлаев» (2:1), а новосибирская «Сибирь» взяла верх на екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Северсталь» обыграла «Торпедо» и одержала третью победу подряд в КХЛ.