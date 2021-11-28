«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ
  • @dynamo_ru
  • Twitter

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:1.

В составе красно-белых отличились Александр Хохлачёв (1'), Иван Дроздов (3'), Сергей Широков (5') и Эмиль Петтерссон (53'). Гости ответили только шайбой Станислава Галиева (28').

Таким образом, «Динамо» потерпело первое поражение за семь матчей.

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» крупно проиграл «Сочи» (2:8), хабаровский «Амур» одолел уфимский «Салават Юлаев» (2:1), а новосибирская «Сибирь» взяла верх на екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Северсталь» обыграла «Торпедо» и одержала третью победу подряд в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить