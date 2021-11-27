«Северсталь» обыграла «Торпедо» и одержала третью победу подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Череповецкая «Северсталь» взяла верх над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Северсталь» обыграла «Торпедо» и одержала третью победу подряд в КХЛ
  • @torpedonn
  • Twitter

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Робин Пресс (на 48-й минуте), Никита Гуслистов (на 52-й минуте) и Даниил Вовченко (на 57-й минуте). У гостей единственную шайбу забросил Энди Мили (на 26-й минуте).

Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд. Подопечные Андрея Разина занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» осталось на девятой строчке.

В другом матче игрового дня нур-султанский «Барыс» уступил подольскому «Витязю» (1:3).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить