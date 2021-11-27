«Северсталь» обыграла «Торпедо» и одержала третью победу подряд в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» взяла верх над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Робин Пресс (на 48-й минуте), Никита Гуслистов (на 52-й минуте) и Даниил Вовченко (на 57-й минуте). У гостей единственную шайбу забросил Энди Мили (на 26-й минуте).

Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд. Подопечные Андрея Разина занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» осталось на девятой строчке.

В другом матче игрового дня нур-султанский «Барыс» уступил подольскому «Витязю» (1:3).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит» в матче КХЛ.