«Милан» уступил «Сассуоло» в матче Серии А

В 14-м туре итальянской Серии А «Милан» на своём поле потерпел поражение от «Сассуоло».

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Сассуоло» отличились Джанлука Скамачча и Доменико Берарди. Ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник миланцев Симон Кьер.

За хозяев отличился Алессандро Романьоли.

«Милан» занимает вторую строчку в таблице Серии А, имея 32 очка, «Сассуоло» занимает 12-ю позицию — 18 очков.

Ранее сообщалось, что мяч Мессьяса в концовке матча принёс победу «Милану» над «Атлетико».