«Милан» уступил «Сассуоло» в матче Серии А
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Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Сассуоло» отличились Джанлука Скамачча и Доменико Берарди. Ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник миланцев Симон Кьер.
За хозяев отличился Алессандро Романьоли.
«Милан» занимает вторую строчку в таблице Серии А, имея 32 очка, «Сассуоло» занимает 12-ю позицию — 18 очков.
Ранее сообщалось, что мяч Мессьяса в концовке матча принёс победу «Милану» над «Атлетико».