Ловчев: Градский с пяти лет болел за «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о смерти известного певца и композитора Александра Градского.

«Он безумный болельщик «Спартака». В последнее время он нечасто ходил на эфиры из-за проблем со здоровьем. Александр с пяти лет болел за «Спартак». Мы постоянно с ним обсуждали футбол. Он часто мне говорил: «Ты можешь в эфире сказать, что этот тренер не годится?» — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Он добавил, что Градский всегда звонил ему в день игры. Ловчев также отметил, что певец знал даже игроков из дубля и просил тренеров обратить на них внимание.

Ранее Губерниев рассказал, что Градский был страстным болельщиком «Спартака».