Ловчев: Градский с пяти лет болел за «Спартак»

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о смерти известного певца и композитора Александра Градского.
Ловчев: Градский с пяти лет болел за «Спартак»
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

«Он безумный болельщик «Спартака». В последнее время он нечасто ходил на эфиры из-за проблем со здоровьем. Александр с пяти лет болел за «Спартак». Мы постоянно с ним обсуждали футбол. Он часто мне говорил: «Ты можешь в эфире сказать, что этот тренер не годится?» — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Он добавил, что Градский всегда звонил ему в день игры. Ловчев также отметил, что певец знал даже игроков из дубля и просил тренеров обратить на них внимание.

Ранее Губерниев рассказал, что Градский был страстным болельщиком «Спартака».

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