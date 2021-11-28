«Белененсеш» выставил на матч с «Бенфикой» девять человек, игру остановили при счёте 0:7

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Матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Белененсешем» и «Бенфикой» был завершён досрочно в начале второго тайма.

Хозяева из-за вспышки коронавируса в команде смогли выставить на игру лишь девятерых футболистов, двое из которых — вратари.

В воротах сыграл Алвару Рамалью, а его коллега по амплуа Жоау Монтейру вынужденно вышел на позицию правого защитника. «Бенфика» же выставила основной состав.

В итоге в первом тайме гости забили семь мячей безответных, а после перерыва на поле в составе «Белененсеша» вышли уже семь человек. На 48-й минуте один из игроков проигрывающего коллектива сел на газон и сообщил, что не может продолжать встречу из-за травмы.

Так как по регламенту в матче должны принимать участие не менее семи футболистов в составе одной команды, арбитр остановил встречу. «Белененсешу» будет присуждено техническое поражение.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов.

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