«Лейкерс» в трёх овертаймах проиграл «Сакраменто» в матче НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча, проходившая на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей в трёх овертаймах со счётом 141:137.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, набравший 34 очка, выполнивший шесть подборов и восемь передач. У хозяев лучшим был Леброн Джеймс, заработавший 30 очков, семь подборов и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Никс» обыграли «Лейкерс» в матче НБА.