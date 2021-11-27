«Лейкерс» в трёх овертаймах проиграл «Сакраменто» в матче НБА

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» в трёх овертаймах проиграл «Сакраменто» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, проходившая на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей в трёх овертаймах со счётом 141:137.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, набравший 34 очка, выполнивший шесть подборов и восемь передач. У хозяев лучшим был Леброн Джеймс, заработавший 30 очков, семь подборов и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Никс» обыграли «Лейкерс» в матче НБА.

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