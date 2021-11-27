УНИКС разгромил «Црвену Звезду» в баскетбольной Евролиге

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Казанский УНИКС одержал крупную победу над белградской «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Белграде и завершилась в пользу гостей — 98:78.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Джон Браун, набравший 18 очков. В составе хозяев 15 баллов в свой актив записал Остин Холлинс.

Для УНИКСа эта победа стала четвёртой подряд в Евролиге.

УНИКС проведёт следующий матч под эгидой турнира 3 декабря. Соперником станет греческий «Олимпиакос».

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу обыграла Италию в квалификации чемпионата мира.

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