УНИКС разгромил «Црвену Звезду» в баскетбольной Евролиге
Встреча прошла в Белграде и завершилась в пользу гостей — 98:78.
Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Джон Браун, набравший 18 очков. В составе хозяев 15 баллов в свой актив записал Остин Холлинс.
Для УНИКСа эта победа стала четвёртой подряд в Евролиге.
УНИКС проведёт следующий матч под эгидой турнира 3 декабря. Соперником станет греческий «Олимпиакос».
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу обыграла Италию в квалификации чемпионата мира.