Веденин о катании Валиевой: вот он, оживший идеал

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Тренер по фигурному катанию Александр Веденин выразил восхищение коротким прокатом Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Сочи.
Веденин о катании Валиевой: вот он, оживший идеал
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Любой тренер всегда держит в уме идеал фигуриста — безупречного в прыжках, в скольжении, в презентации. Когда я смотрю, как катается Камила, понимаю: вот он, оживший идеал. У фигуристов всегда считалось большим искусством набирать скорость скольжения, не прикладывая к этому видимых усилий. Именно это демонстрирует на льду Валиева», — сказал Веденин RT.

Специалист признался, что его глубоко удивляет то, на что способна чемпионка мира среди юниоров.

«У Камилы в программе есть место, где она делает выкрюк, затем поднимает свободную ногу в арабеск и в этот момент ускоряется. Я много лет учил людей кататься, знаю абсолютно всё про элементы и могу подробнейшим образом объяснить в теории, каким образом можно достичь подобного эффекта. Но когда вижу, как это делает эта девочка, ловлю себя на мысли, что не верю своим глазам», — добавил тренер.

Ранее Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России.

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