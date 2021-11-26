«РБ Спорт»: «Ростов» не будет продлевать контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Ростов» не станет продлевать контракт с полузащитником команды Павлом Мамаевым.

Как сообщает «РБ Спорт», соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца этого года, стороны решили не продлевать его. Таким образом, Мамаев должен покинуть команду зимой. Он уже приступил к поиску нового клуба.

Мамаев выступает за «Ростов» с 2019 года, он провёл за команду 26 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что дубль Гамида Агаларова помог «Уфе» сыграть вничью с «Ростовом» в матче РПЛ.