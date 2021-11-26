Валиева исполнила тройной аксель на тренировке в Сочи
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15-летняя фигуристка из Казани в прогоне короткой программы без помарок выполнила аксель в три с половиной оборота, сделала тройной флип, а после небольшой паузы выполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, сообщает ТАСС.
Валиева выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами. Фигуристка вместе с Елизаветой Туктамышевой и Майей Хромых борется за попадание в финал Гран-при сезона-2021/22 в Японии. На соревнования уже пробилась россиянка Анна Щербакова.
Гран-при России пройдёт 26—27 ноября в ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка Сочи.
Ранее сообщалось, что Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке в Сочи.