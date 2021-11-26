Валиева исполнила тройной аксель на тренировке в Сочи

Камила Валиева сделала тройной аксель перед шестым этапом серии Гран-при России.

15-летняя фигуристка из Казани в прогоне короткой программы без помарок выполнила аксель в три с половиной оборота, сделала тройной флип, а после небольшой паузы выполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, сообщает ТАСС.

Валиева выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами. Фигуристка вместе с Елизаветой Туктамышевой и Майей Хромых борется за попадание в финал Гран-при сезона-2021/22 в Японии. На соревнования уже пробилась россиянка Анна Щербакова.

Гран-при России пройдёт 26—27 ноября в ледовом дворце «Айсберг» Олимпийского парка Сочи.

Ранее сообщалось, что Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке в Сочи.