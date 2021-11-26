Смородская — о поражении «Локомотива» от «Лацио»: не видно тренерской работы

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала поражение столичного клуба от «Лацио» (0:3) в матче рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Смородская — о поражении «Локомотива» от «Лацио»: не видно тренерской работы
  • Reuters

«Начнём с того, что вообще не видно тренерской работы. Игроки как будто испугались чего-то, были какие-то запуганные, уступали во всех компонентах игры», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

По словам Смородской, Гисдоль не смог правильно настроить футболистов «Локомотива» на матч с «Лацио». Она подчеркнула, что у столичной команды нет никаких перспектив продолжить еврокубковую кампанию весной.

«Команде в игре не хватило абсолютно всего», — заключила Смородская.

«Локомотив» (2 очка) занимает четвёртое место в группе. «Лацио» (8) идёт на второй строчке. Лидирует «Галатасарай» (11), на третьем месте — «Марсель» (4).

Железнодорожники сохранили шансы занять третье место в группе и попасть весной в Лигу конференций. В заключительном матче «Локо» 9 декабря сыграет с  Марселем».

Ранее Юрий Сёмин отреагировал на поражение «Локомотива» от «Лацио» в Лиге Европы.

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