Le Parisien: Зидану предложили возглавить ПСЖ летом

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Руководство «Пари Сен-Жермен» обсудило с Зинедином Зиданом его возможное назначение на пост главного тренера парижского клуба.
Le Parisien: Зидану предложили возглавить ПСЖ летом
  • Reuters

Спортивный директор Леонардо предложил 49-летнему французу возглавить ПСЖ после окончания сезона-2021/22. Зидан дал понять, что не желает прерывать свой творческий отпуск до лета, сообщает Le Parisien.

Уточняется, что переговоры прошли в одном из самых роскошных отелей Парижа. На встрече также присутствовал генеральный менеджер ПСЖ и хороший друг Зидана Жан-Клод Блан. 

Французский специалист является безработным после ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года.

Нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино может уйти в «Манчестер Юнайтед». Контракт 49-летнего аргентинца действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера ПСЖ.

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