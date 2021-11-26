Le Parisien: Зидану предложили возглавить ПСЖ летом

Руководство «Пари Сен-Жермен» обсудило с Зинедином Зиданом его возможное назначение на пост главного тренера парижского клуба.

Спортивный директор Леонардо предложил 49-летнему французу возглавить ПСЖ после окончания сезона-2021/22. Зидан дал понять, что не желает прерывать свой творческий отпуск до лета, сообщает Le Parisien.

Уточняется, что переговоры прошли в одном из самых роскошных отелей Парижа. На встрече также присутствовал генеральный менеджер ПСЖ и хороший друг Зидана Жан-Клод Блан.

Французский специалист является безработным после ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года.

Нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино может уйти в «Манчестер Юнайтед». Контракт 49-летнего аргентинца действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера ПСЖ.