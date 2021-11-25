Россия разгромила Азербайджан в отборе женского ЧМ по футболу
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Игра группы E, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 4:0 в пользу россиянок.
Мячи забили Марина Фёдорова (16-я минута), Алсу Абдуллина (28-я), Алёна Андреева (43-я), Маргарита Черномырдина (90-я).
Россиянки продлили победную серию до пяти матчей.
Россия в следующем матче отбора 30 ноября в гостях сыграет с Данией. Скандинавки также выиграли все пять матчей в нынешней квалификации.
Ранее сообщалось, что российские футболистки узнали соперниц по финальной стадии Евро-2022.