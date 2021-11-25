Россия разгромила Азербайджан в отборе женского ЧМ по футболу

Женская сборная России с крупным счётом переиграла команду Азербайджана в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2023 года.

Игра группы E, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 4:0 в пользу россиянок.

Мячи забили Марина Фёдорова (16-я минута), Алсу Абдуллина (28-я), Алёна Андреева (43-я), Маргарита Черномырдина (90-я).

Россиянки продлили победную серию до пяти матчей.

Россия в следующем матче отбора 30 ноября в гостях сыграет с Данией. Скандинавки также выиграли все пять матчей в нынешней квалификации.

Ранее сообщалось, что российские футболистки узнали соперниц по финальной стадии Евро-2022.