Россиянки в полуфинале ЧЕ-2021 по кёрлингу встретятся со шведками
- РИА Новости
Россиянки в матче девятого тура предварительного этапа переиграли команду Эстонии со счётом 11:2.
Сборная России в 1/2 финала плей-офф турнира встретится с командой Швеции. В другом полуфинале сыграют Шотландия и Германия.
В состав российской сборной входят Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере. Финал ЧЕ-2021 состоится 27 ноября.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу победила Турцию в матче ЧЕ.