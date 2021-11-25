Россиянки в полуфинале ЧЕ-2021 по кёрлингу встретятся со шведками

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Женская сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по кёрлингу 2021 года.
Россиянки в полуфинале ЧЕ-2021 по кёрлингу встретятся со шведками
  • РИА Новости

Россиянки в матче девятого тура предварительного этапа переиграли команду Эстонии со счётом 11:2.

Сборная России в 1/2 финала плей-офф турнира встретится с командой Швеции. В другом полуфинале сыграют Шотландия и Германия.

В состав российской сборной входят Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере. Финал ЧЕ-2021 состоится 27 ноября.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу победила Турцию в матче ЧЕ.

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