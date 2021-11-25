Джигурда нокаутировал Кушанашвили в первом раунде

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60-летний украинский актёр Никита Джигурда одержал победу над 51-летним российским телеведущим Отаром Кушанашвили на турнире, организованном промоушеном «Наше дело».
Джигурда нокаутировал Кушанашвили в первом раунде
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Поединок по правилам бокса в перчатках для ММА должен был продлиться три раунда. Но Джигурда нокаутировал своего оппонента уже в первом раунде.

Актёр трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, после чего бой был остановлен. Продолжительность поединка составила 100 секунд.

Напомним, что Джигурда в октябре победил в аналогичном бою депутата Виталия Милонова.

Ранее глава AIBA обсудил с президентом Палестины развитие бокса.

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