Джигурда нокаутировал Кушанашвили в первом раунде

60-летний украинский актёр Никита Джигурда одержал победу над 51-летним российским телеведущим Отаром Кушанашвили на турнире, организованном промоушеном «Наше дело».

Поединок по правилам бокса в перчатках для ММА должен был продлиться три раунда. Но Джигурда нокаутировал своего оппонента уже в первом раунде.

Актёр трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, после чего бой был остановлен. Продолжительность поединка составила 100 секунд.

Напомним, что Джигурда в октябре победил в аналогичном бою депутата Виталия Милонова.

Ранее глава AIBA обсудил с президентом Палестины развитие бокса.