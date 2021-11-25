Джигурда нокаутировал Кушанашвили в первом раунде
- РИА Новости
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Поединок по правилам бокса в перчатках для ММА должен был продлиться три раунда. Но Джигурда нокаутировал своего оппонента уже в первом раунде.
Актёр трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, после чего бой был остановлен. Продолжительность поединка составила 100 секунд.
Напомним, что Джигурда в октябре победил в аналогичном бою депутата Виталия Милонова.
Ранее глава AIBA обсудил с президентом Палестины развитие бокса.