Симеоне: «Атлетико» будет бороться в последнем матче за плей-офф ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил шансы своей команды в Лиге чемпионов УЕФА после поражения от «Милана» (0:1).

«Я более чем оптимистичен. Наши игроки сделали всё, что было в их силах, их не в чем винить. «Атлетико» будет бороться в последнем матче в группе. Лига чемпионов не прощает никого, в плей-офф попадают только те, кто заслуживает этого», — цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА мадридский клуб потерпел поражение от «Милана» (0:1).

Таким образом, «Атлетико» занимает четвёртое место в группе H, набрав четыре очка. «Ливерпуль» — на первой позиции (15 очков), «Порту» — второй (пять очков), «Милан» — третий (четыре очка).

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