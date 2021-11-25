Спиридонов назвал Лучано мерзким тренером после матча со «Спартаком»

Чемпион Европы по волейболу и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал поведение главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с красно-белыми.

«Таким мерзким тренерам, как Лучано Спаллетти, которые не жмут руку после игры, так и надо. Я вообще не ожидал, что два раза обыграют «Наполи». Может, у каких-то игроков больше мотиваций показать себя на европейских аренах, чем на внутреннем чемпионате», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.

Он также отдельно отметил Александра Селихова, который неоднократно выручал команду в матче.

Напомним, что Спалетти отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Рую Витории после встречи команд. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

Ранее Кроос заявил, что итоговый результат важнее, чем забитый мяч в ворота «Шерифа».