Спиридонов назвал Лучано мерзким тренером после матча со «Спартаком»

Короткая ссылка
Чемпион Европы по волейболу и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал поведение главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с красно-белыми.
Спиридонов назвал Лучано мерзким тренером после матча со «Спартаком»
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Таким мерзким тренерам, как Лучано Спаллетти, которые не жмут руку после игры, так и надо. Я вообще не ожидал, что два раза обыграют «Наполи». Может, у каких-то игроков больше мотиваций показать себя на европейских аренах, чем на внутреннем чемпионате», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.

Он также отдельно отметил Александра Селихова, который неоднократно выручал команду в матче.

Напомним, что Спалетти отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Рую Витории после встречи команд. Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

Ранее Кроос заявил, что итоговый результат важнее, чем забитый мяч в ворота «Шерифа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить