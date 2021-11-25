Кроос: итоговый результат важнее, чем забитый мяч в ворота «Шерифа»

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Шерифом» (3:0).

«Доволен тем, что забил, но итоговый результат мне, как и всем нам, важнее, так как он гарантировал выход из группы. Я командный игрок, и очень важно, что все мы работали как единое целое», — сказал Кроос на послематчевой пресс-конференции.

Он также добавил, что во втором тайме команде было сложнее создавать голевые моменты.

Напомним, что «Реал» обыграл «Шериф» со счётом 3:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Тони Кроос стал автором одного гола «сливочных» и был признан игроком матча.

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