Червиченко назвал Спалетти колхозником после отказа пожимать руку Витории

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против красно-белых.

«Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный. Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Пускай радуется», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что Спалетти отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Рую Виторию после матча команд. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Дублем за московский клуб отметился российский нападающий Александр Соболев.

Ранее тренер Соболева заявил, что Сашу должны вызвать в сборную на стыковые матчи.