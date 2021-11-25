Червиченко назвал Спалетти колхозником после отказа пожимать руку Витории

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против красно-белых.
Червиченко назвал Спалетти колхозником после отказа пожимать руку Витории
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«Спаллетти — колхозник итальянский, просто невоспитанный. Пускай радуется. Нам его руки не нужны, наши чище будут. Пускай радуется», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что Спалетти отказался пожимать руку главному тренеру «Спартака» Рую Виторию после матча команд. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Дублем за московский клуб отметился российский нападающий Александр Соболев.

Ранее тренер Соболева заявил, что Сашу должны вызвать в сборную на стыковые матчи.

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