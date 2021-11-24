Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско приехал на матч пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».

Видео с приездом появилось в Twitter «Спорт-Экспресс».

Доменико Тедеско приехал на игру «Спартака» в Лиге Европы 👋🏻



📹 Севастиан Терлецкий pic.twitter.com/Ggki9mvDLW — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 24, 2021

Напомним, что по итогам четырёх туров группового раунда Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в группе С, набрав четыре очка. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу квартета (семь очков). Начало матча — в 18:30 мск.

Немецкий специалист возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

Ранее стало известно, почему Бакаев не сыграет в матче с «Наполи».