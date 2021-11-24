Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско приехал на матч пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи».
Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи»
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Видео с приездом появилось в Twitter «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам четырёх туров группового раунда Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в группе С, набрав четыре очка. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу квартета (семь очков). Начало матча — в 18:30 мск.

Немецкий специалист возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

Ранее стало известно, почему Бакаев не сыграет в матче с «Наполи».

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