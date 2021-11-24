Тедеско приехал на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи»
- @fcsm_official
Видео с приездом появилось в Twitter «Спорт-Экспресс».
Доменико Тедеско приехал на игру «Спартака» в Лиге Европы 👋🏻— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 24, 2021
📹 Севастиан Терлецкий pic.twitter.com/Ggki9mvDLW
Напомним, что по итогам четырёх туров группового раунда Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в группе С, набрав четыре очка. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу квартета (семь очков). Начало матча — в 18:30 мск.
Немецкий специалист возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.
Ранее стало известно, почему Бакаев не сыграет в матче с «Наполи».