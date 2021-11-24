Стала известна причина, почему Бакаев не сыграет в матче с «Наполи»

Российский полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев пропустит матч пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Наполи».

«Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и пропускает матч в качестве меры предосторожности», — сообщила пресс-служба «Спартака» в своём Twitter.

Напомним, что встреча с «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.

Отмечалось, что матч посетит бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Он возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

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