Стала известна причина, почему Бакаев не сыграет в матче с «Наполи»
- AP
«Зелимхан Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и пропускает матч в качестве меры предосторожности», — сообщила пресс-служба «Спартака» в своём Twitter.
Напомним, что встреча с «Наполи» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:30 мск.
Отмечалось, что матч посетит бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Он возглавлял московский клуб с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.
Ранее КДК отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мурило в матче с «Ахматом».