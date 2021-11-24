Первушин — о задержании Худякова: нахожусь в лёгком шоке

Бывший тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на задержание экс-спортдиректора клуба Павла Худякова.

«Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в лёгком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом. Не могу сказать: верю или нет», — цитирует Первушина «Чемпионат».

Напомним, что бывшие руководители клуба подозреваются в хищении субсидий, которые предоставлялись со стороны Тамбовской области на протяжении нескольких лет. Футбольной команде из бюджета города выделялось около миллиарда в год. Эти средства присваивались руководителями «Тамбова» через различные схемы.

Ранее сообщалось, что задержан бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков.