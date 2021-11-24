Судья не засчитал гол Дзюбы в матче с «Мальмё»

Арбитр не засчитал гол «Зенита» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Мальмё».

Мяч забил Артём Дзюба на 61-й минуте. Но главный арбитр матча Андрис Трейманис из Латвии отменил взятие ворот после просмотра VAR, поскольку Дзюба находился в офф-сайде.

Ранее отличился Сорен Риекс (28-я).

Игра группы Н проходит на поле стадиона «Эледа» в Швеции. Счёт — 1:0 в пользу шведской команды.

«Зенит» имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» без набранных очков — на последней строчке.

Ранее сообщалось, что Малком, Клаудиньо и Артём Дзюба выйдут в старте матча «Мальмё» — «Зенит».