Metaratings: Тедеско посетит матч «Спартака» с «Наполи» в Лиге Европы

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Немецкий тренер Доменико Тедеско будет присутствовать на матче Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».
Metaratings: Тедеско посетит матч «Спартака» с «Наполи» в Лиге Европы
  • © spartak.com

Как сообщает Metaratings, 36-летний специалист запланировал визит в Москву на ближайшее время. Он посетит матч «Спартака» с «Наполи», который состоится 24 ноября. Также Тедеско будет присутствовать на игре между «Локомотивом» и «Лацио», которая пройдёт 25 ноября. При этом появление немца на матчах российских клубов не связано с его возможным назначением.

Тедеско покинул «Спартак» по окончании прошедшего сезона. Под его руководством команда заняла второе место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» интересуется экс-тренером «Спартака» Тедеско.

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