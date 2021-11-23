Metaratings: Тедеско посетит матч «Спартака» с «Наполи» в Лиге Европы
- © spartak.com
Как сообщает Metaratings, 36-летний специалист запланировал визит в Москву на ближайшее время. Он посетит матч «Спартака» с «Наполи», который состоится 24 ноября. Также Тедеско будет присутствовать на игре между «Локомотивом» и «Лацио», которая пройдёт 25 ноября. При этом появление немца на матчах российских клубов не связано с его возможным назначением.
Тедеско покинул «Спартак» по окончании прошедшего сезона. Под его руководством команда заняла второе место в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» интересуется экс-тренером «Спартака» Тедеско.