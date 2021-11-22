Семак: первый матч с «Мальмё» не должен никого вводить в заблуждение

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Мальмё».
Семак: первый матч с «Мальмё» не должен никого вводить в заблуждение
  • РИА Новости

«Иногда фавориты проигрывают заведомо более слабым командам. Это спорт, ничего не поделаешь. Главное, чтобы у нас таких поражений было меньше. Я не думаю, что у «Мальмё» скамейка короче нашей. У них есть кому играть. Поверьте, «Мальмё» выйдет на поле и будет на сто процентов сражаться за свою первую победу в Лиге чемпионов. В этом я нисколько не сомневаюсь. В последнее время у «Мальмё» периодически какие-то футболисты выпадали по тем или иным причинам. В остальном их игра не изменилась. Мы ждём очень агрессивной и активной игры, прессинга, опасности со стандартных положений. Шведская команда активно и хорошо играет. И результат первого матча не должен никого вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Мальмё» — «Зенит» пройдёт 23 ноября в Швеции. Начало встречи — в 23:00 мск. Первая игра между этими соперниками завершилась победой питерцев со счётом 4:0.

Ранее тренер «Мальмё» Томассон назвал Дзюбу звездой.

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