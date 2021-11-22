Томассон: Дзюба — звезда, но у «Зенита» есть и другие сильные исполнители

Главный тренер шведского «Мальмё» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от домашнего матча с санкт-петербургским «Зенитом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«У всех команд есть свои сильные и слабые стороны. Мы изучили «Зенит», постараемся использовать эти наработки. Дзюба — звезда, совсем недавно он забил три мяча, но у петербуржцев есть и другие сильные исполнители. Посмотрим, что будет завтра. Важно, чтобы команда отдала все силы. Нам важно не только набрать очки, но и подойти в хорошей форме к матчу против «Кальмара» в чемпионате Швеции. Если у нас получится занять третье место в этой группе, то это будет исторический результат. Мы боремся и верим», — приводит слова Томассона РИА Новости.

Матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября в 23:00 мск. «Зенит» с тремя очками занимает третье место в группе H. «Мальмё» не набрал ни единого очка и располагается на последнем месте.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет возобновить переговоры о новом контракте Азмуна в декабре.