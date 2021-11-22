РБК: «Зенит» хочет возобновить переговоры о новом контракте Азмуна в декабре

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует сохранить в составе нападающего Сердара Азмуна.
РБК: «Зенит» хочет возобновить переговоры о новом контракте Азмуна в декабре
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает «РБК Спорт», сине-бело-голубые собираются возобновить с игроком переговоры о новом контракте в декабре. Отмечается, что Азмун может остаться в Санкт-Петербурге, но приоритетным вариантом для представителей футболиста является переход в клуб одной из топовых европейских лиг.

При этом «Зенит» пока не получал предложений от французского «Лиона», проявляющего интерес к иранцу, и от других клубов.

Действующее соглашение 26-летнего форварда с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 18 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее экс-голкипер Вячеслав Малафеев выразил уверенность, что «Зенит» снова станет чемпионом.

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